Bodrum FK’nın Kalecisi Rüzgar Mehmet Adıyaman

FENERBAHÇE VE BODRUM FK MAÇINDA İLK 11’LER BELİRLENDİ

Fenerbahçe, Süper Lig’de Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maça çıkıyor. Bu mücadelede her iki takımın da ilk 11’leri belli oldu. Bodrumspor’un kaleci ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Bodrumspor’un kalecisi kim? İşte Bodrum FK’nın kadrosu: Rüzgar, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Erkan, Brazao, Mohammed, Ege, Okita ve Puşcaş.

BODRUM FK’NIN KALECİSİ VE YETENEKLERİ

Bodrumspor’un kalecisi Rüzgar Mehmet Adıyaman, Türkiye vatandaşı olarak dikkat çekiyor. 19 yaşında olan Rüzgar, Sipay Bodrum FK takımında kaleci pozisyonunda mücadele ediyor. 54 numaralı formayı giymektedir. Fenerbahçe karşısında gösterdiği performans merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE’İN KADROSU VE OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin maç kadrosu ise şöyle: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca ve En-Nesyri. Bu oyuncular, Bodrum FK karşısında sahaya çıkarak galibiyet hedefliyor.