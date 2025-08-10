Bodrum FK, Pendikspor’la 1-1 berabere

Bodrum FK ve Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın 32. dakikasında Bodrum FK’da Brazao, Sequeira’nın müdahalesiyle ceza sahasında düştü ve hakem penaltı kararı verdi. Ancak 34. dakikada VAR incelemesinde Brazao’nın kendini yere bıraktığı tespit edildi ve bu nedenle penaltı kararı iptal edildi. 36. dakikada Fredy’nin ortasında kaleciden seken topa vuran Ali Habeşoğlu, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada ise Pendikspor’da Sequeira’nın uzun pasında kaleci Sousa topu uzaklaştıramadı. Bu durumda meşin yuvarlağı önünde bulan Wilks, sol ayağıyla yaptığı vuruşla skoru eşitleyerek durumu 1-1 yaptı.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçı yöneten hakemler arasında Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci ve Onur Gülter yer aldı. Bodrum FK kadrosunda yer alan oyuncular Diogo, Omar İmeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan, Brazao, Dimitrov, Ali Habeşoğlu ve Gökdeniz Bayrakdar oldu. Yedeklerde Bahri, İsmail Tarım, Furkan Apaydın, Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce ve Adem Türk yer aldı. Teknik direktör ise Burhan Eşer’di.

Pendikspor kadrosunda ise Utku Yuvakuran, Kitsiou, Sequeira, Soldo, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil, Denic, Harris, Mallik ve Wilks görev aldı. Yedek oyuncular arasında Emre Koyuncu, Erdem Gökçe, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal ve Burhan Ersoy bulunuyordu. Teknik direktör olarak Metin İlhan görevdeydi.

GOLLER VE DİĞER BİLGİLER

Goller; Ali Habeşoğlu (dk. 36) Bodrum FK ve Wilks (dk. 44) Pendikspor tarafından atıldı. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Bodrum FK’dan Cenk Şen ve Brazao ile Pendikspor’dan Emre Koyuncu, Kitsiou ve Mesut Özdemir oldu.