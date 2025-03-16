Bodrum FK, Rizespor’u Deplasmanda 2-0 Yendi

BODRUM FK, RAFİNE FORMDA DEVAM EDİYOR

Son haftalarda dikkat çeken bir performans sergileyen Bodrum FK, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşen mücadeleyi konuk ekip 2-0’lık skorla kazanarak çıkışını sürdürdü. Çaykur Rizespor’un mağlubiyetine neden olan goller, 22. dakikada kendi kalesine Husniddin Alikulov ve 62. dakikada Enis Bardhi’den geldi. Ev sahibi takımda Samet Akaydin, 40. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca, Alikulov’un 45+1’de rakip ceza sahasında yaşadığı bir sakatlık nedeniyle oyuna devam edemediği ve Attila Mocsi’nin onun yerine oyuna girdiği belirtildi.

Cezalı OYUNCULAR BODRUM FK’nın ZORLUĞUNU ARTIRIYOR

Bodrum FK’nın as kalecisi Diogo Sousa, gördüğü sarı kartla Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düştü. Çaykur Rizespor’da ise 45+5’te orta alanda rakibine faul yapan Ibrahim Olawoyin sarı kart alarak bir sonraki maçta oynayamayacak. Bodrum FK’nın, sezonun bu döneminde Napoli ekibine karşı yönetimi altında daha da iyi bir performans sergilediği açıktır.

BODRUM FK YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜYLE YÜKSELİYOR

Bu galibiyetle birlikte Bodrum FK, teknik direktör Jose Morais yönetiminde yakaladığı yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 30 puana ulaşarak 15. sıraya yerleşti. İkinci mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 33 puanda kaldı. Bodrum FK, bir sonraki maçında Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Çaykur Rizespor bu haftayı bay geçecek. Jose Morais yönetiminde 7 maça çıkan Bodrum FK, 6 lig maçında kaybetmeden 14 puan topladı. Ayrıca Morais’in ekibinin, kupada Sivasspor’u 1-0’lık skorla geçtiği de dikkat çekici bir başarı. Bodrum FK’nın Jose Morais’le 7 maçta kalesinde gol görmemesi ise öne çıkan diğer bir istatistik oldu.