Bodrum FK, Rizespor’u Deplasmanda Mağlup Etti

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Çaykur Rizespor karşısında elde ettikleri 2-0’lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Morais, “Volkan hocanın da payıyla, iyi yaptığı şeylerin yanına ben bazı şeyleri ekleyerek belki de şanssız bir şekilde onun alamadığı sonuçları benim eklemelerle beraber onun yaptığı şeylerle birleştirerek şu an bu sonuçları alıyoruz” dedi.

İYİ BİR TAKIMA KARŞI GALİBİYET

Bodrum FK’nin Çaykur Rizespor’u mağlup etmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Morais, oyuncularını sergiledikleri performans dolayısıyla tebrik etti. Morais, “Rizespor gibi iyi takıma, iyi oyunculara ve iyi bir organizasyona sahip olan bir rakibe karşı aldığımız bu galibiyet için oyuncularımı kutluyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

VOLKAN DEMİREL’İN KATKISI

Morais, önceden Bodrum FK’nın teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel’in çalışmalarını da takdir ettiğini belirterek, “Volkan hocanın, o dönemde de iyi işler yaptığını düşünüyorum. Sezon ortasında bir takıma gelmek zordur. Her şeyi bir anda yapmak mümkün değil. Onun katkısıyla elde edilen, iyi işlerin üzerine ben bazı şeyleri ekleyerek şu an bu güzel sonuçları alıyoruz” dedi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK ZOR BİR GÖREV

Morais, takıma yaptığı katkılardan bahsederek, “Takım olarak biz hep iyi hazırlandık. Oyuncularımdan ne istediğimse, onları yerine getirmeye çalıştılar. Teknik direktör olmak zordur. Bu noktada meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Çünkü bu tarz liglerde teknik direktörlük yapmak her zaman zordur” diye ekledi.