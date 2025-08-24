Bodrum FK, Sakaryaspor’u 3-1 yendi

BODRUM FK, ZOR MAÇTA GALİBİYETİ KAZANDI

TFF 1’inci Lig’de sezonun ilk iki karşılaşmasında beraberlik elde eden Bodrum Futbol Kulübü, Sakaryaspor’u evinde 3-1 yenerek moral buldu. Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden ve yaşadığı küme düşme sıkıntısının ardından, bu kez yetenekli yabancı oyuncularıyla skoru elde etmeyi başardı.

Bodrum FK, maçın başlangıcında geriye düştü ancak Fredy’nin penaltı golüyle durumu eşitledi. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Ajeti ve Seferi’nin golleriyle skoru 3-1’e taşıdı ve rahat bir galibiyet elde etti.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Takımın başındaki ilk galibiyetini alan teknik direktör Burhan Eşer, “Zor bir maçtı. Sakaryaspor da iddialı bir takım. Geriye düşmemize rağmen pes etmedik. İlk galibiyetimizi almak, bunu taraftarımız önünde yapmak çok sevindirici. Devamını getirip üst sıralarda yer almak istiyoruz” diye ifade etti.