Bodrum FK, Sakaryaspor’u 3-1 yendi

MAÇIN GÖRÜNÜMÜ

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Bodrum FK, evinde Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ilk dakikalarında, 12. dakikada Akuazaoku’nun pası ile ceza sahasına giren Burak Çoban’ın vuruşu, takımını 1-0 öne geçirdi.

PENALTI TARTIŞMASI

24. dakikada Brazao’nın ceza sahasında düşmesi üzerine hakem Yusuf Ziya Gündüz, penaltı kararı verdi. 26. dakikada Fredy’nin penaltı vuruşu çift temas sebebiyle iptal edildi ve atışın yeniden yapılmasına karar verildi. 29. dakikada Fredy, ikinci penaltıda topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı: 1-1.

İkinci yarının 60. dakikasında Brazao’nun kullandığı köşe vuruşunda, Ali Habeşoğlu’nun ortası, Ajeti’nin kafasıyla filelere gitti ve durum 2-1 oldu. 64. dakikada Cenk’in pasıyla soldan ceza sahasına giren Seferi, topu ağlarla buluşturarak skoru 3-1 yaptı.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Şengül ve Eren Öksüzler oldu. Bodrum FK kadrosunda Sousa, Omar Imeri, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Brazao, Seferi, Fredy, Dimitrov ve Ali Habeşoğlu görev aldı. Sakaryaspor ise Szumski, Sadık, Zwolinski, Kakuta, Akuazaoku, Serkan, Koloveçios, Burak, Burak Çoban, Doğukan ve Kobiljar oyuncularıyla sahadaydı.

Yedek oyuncular arasında Bodrum FK’da Bahri Can Tosun, İsmail Tarım, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya ve Enes Öğrüce bulunurken, Sakaryaspor yedeğinde Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Alaaddin Okumuş, Ayberk Açıkgöz ve Burak Yıldız yer aldı.

GOL VE SARI KARTLAR

Goller Fredy (dk. 29 penaltı), Ali Habeşoğlu (dk. 60) ve Seferi (dk. 64) tarafından Bodrum FK için atıldı. Sakaryaspor’un tek golü ise Burak Çoban’dan geldi (dk. 12). Sarı kart gören oyuncular ise Bodrum FK’dan Ahmet Aslan, Dimitrov ve Brazao; Sakaryaspor’dan Sadık Çiftpınar oldu.