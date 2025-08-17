Haberler

Bodrum fk, Sivas’ta zorlandı

TEKNIK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Bodrum FK’nın Teknik Direktörü Burhan Eşer, Sivasspor ile oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Eşer, “Sivas deplasmanı her zaman zor bir deplasmandır. Berabere kaldığımız için üzgünüz. Çalıştığımız şekilde golü bulmamız bizim için çok önemliydi” ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Bodrum FK, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇ ANALİZİ VE GELECEK İÇİN HEDEFLER

Basın toplantısında maçın genel durumu hakkında da konuşan Eşer, “Bence çok keyifli bir maç oldu. Tempolu bir maç oldu. Maçın ilk 20 dakikasında oyun istediğimiz gibi gitti. Golü attıktan sonra biraz bocaladık. İkinci yarıya aslında iyi başladık. Beklenmedik bir şekilde gol yedik. Maçı kazanmak için değişiklikler yaptık ama golü bulamadık” dedi. Ayrıca, Sivasspor’un maçtaki organizasyonunu takdir ederek, “Sivasspor geçen maça daha organize bir takımdı. Sivas deplasmanı her zaman zor bir deplasmandır. Berabere kaldığımız için üzgünüz” sözlerini dile getirdi. Eşer, “Sivasspor benim için değerli bir kulüptür ve Sivasspor’a başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

