Bodrum FK, Sivasspor zorlu deplasman

BODRUM FK HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Bodrum FK’nın Teknik Direktörü Burhan Eşer, bu hafta deplasmanda Sivasspor ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Eşer, “Sivasspor köklü bir camia, her zaman zor bir deplasmandır. Biz de iyi hazırlanıyoruz, inşallah istediğimiz sonuçla döneceğiz” ifadelerini kullandı. Yaz futbol sezonunun 2. haftasında yeşil-beyazlılar, Sivasspor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında sahasında elde ettikleri beraberliğin ardından galibiyet arayışında olan Bodrum FK, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde yoğun antrenmanlarla hazırlıklarını tamamladı.

Burhan Eşer, zorlu maç hakkında detaylı yorumlar yaptı. “Sivasspor köklü bir camia, her zaman zor bir deplasmandır. Orada uzun yıllar bulundum, yakından tanıyorum. Biz de iyi hazırlanıyoruz, inşallah istediğimiz sonuçla döneceğiz” dedi. Bu açıklamalar, maç öncesi takımın durumunu ve karşılaşmanın zorluklarını ortaya koyuyor.

TRANSFER SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Transfer sürecine de değinen Eşer, geçen hafta aldıkları beraberliği kayıp olarak değerlendirdi. “Geçen hafta aldığımız beraberlik bizim için 2 puan kayıptı. Buna rağmen 4-5 net pozisyon bulduk, galibiyete yakındık. Lig uzun bir maraton; oyuncularımın istek ve arzusu memnuniyet verici. Transfer dönemi devam ediyor. Giden de olabilir gelen de. Her an her şey olabilir” açıklamasında bulundu. Puşcaş ve Okita’nın takıma katıldığını belirten Eşer, “Ancak yabancı kontenjanı nedeniyle görüştükleri kulüplerle anlaşmaları halinde ayrılabilirler” dedi.

HEDEF SÜPER LİG

Yeşil-beyazlı ekibin genç yeteneği Enes Öğrüce ise, Süper Lig hedefini belirtti. “Geçen sene belki istediğimiz yerde bitiremedik ama çok şey öğrendik. Bu sezon daha iddialıyız, ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz. Sivasspor deplasmanında galibiyet alıp lige güçlü bir giriş yapmak istiyoruz. Hocam şans verirse sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım” şeklinde konuştu. Bu sözler, takımın motivasyonunu ve sezon hedeflerini net bir şekilde yansıtıyor.