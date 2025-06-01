Bodrum FK Teknik Direktörü Üzgün. Süper Lig’de Kalamadık. Gelecek Sezon Başarı Diliyorum

JOSE MORAIS’IN AYRILIK AÇIKLAMASI

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, sezonun son maçında Beşiktaş’a karşı aldıkları 4-0’lık yenilginin ardından kulüpten ayrıldığını duyurdu. Morais, “Bugün Beşiktaş’a karşı sezonun son maçını oynadık. Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık” diyerek sezon boyunca gösterilen çabayı vurguladı.

SÜPER LİG’DE KALAMADILAR

Morais, Bodrumspor’un gelecekte Süper Lig’de yeniden yer alabileceğine inandığını dile getirdi. “Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig’de kalamadık. Bodrumspor hem oyuncu kalitesi hem camia olarak gelecek sezon ait olduğu yere Süper Lig’e dönebilecek kapasiteye sahip” şeklinde konuştu. Takımın oyuncularının gösterdiği performans için de teşekkür eden Morais, “2 maçta daha iyi sonuçlar alabilseydik, ligde kalma hayallerimizi gerçekleştirebilirdik. Bunun olmadığı için gerçekten üzgünüm” dedi.

TARAFTAR DESTEĞİNE VURGU

Bodrumspor’un taraftarlarının destekleyici tutumuna da değinen Morais, “Müthiş bir taraftar var, maçtan sonra desteklerini devam ettirdiler. Sezon boyunca göstermişlerdi, taraftarlarla birlikte Bodrumspor Süper Lig’e tekrar dönebilir” ifadelerini kullandı. Morais, gelecekte kulüpte kalamayacağını da belirterek, “Bodrumspor’un gelecek sezon mücadele edeceği lig çok fazla iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağım” dedi. “Türkiye’de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim Süper Lig olsaydı kalmayı düşünürdüm” şeklinde konuşarak ayrılış sebebini açıkladı.