Bodrum FK Teknik Direktöründen Mağlubiyet Yorumu

BODRUM FK’NIN HÜSRANI

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK, Fenerbahçe’ye 4-2 mağlup oldu. Basın toplantısında konuşan Morais, “Maça yenik başladık” diyerek, maçın başında yedikleri golün kendilerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Morais, “Büyük takımlara karşı maça yenik başlamak her zaman zordur. Fenerbahçe karşısında geriye düştüğünüzde hemen reaksiyon vermek zor olabiliyor. Maçta bazı anlar ve kararlar vardı. Biz bu kararları veremedik. İlk yarıda bu kararları veremediğimiz için maçı kontrol edemedik” dedi.

Morais, geriye düştükten sonra beraberliği sağlamaya çalıştıklarını, penaltıdan gol atarak eşitliği yakaladıklarını belirtti. Fakat, “Dakika geçmeden Fenerbahçe ikinci golü attı. Beraberlikten hemen sonra kalemizde gördüğümüz gol, takımın enerjisini geri çekti” ifadesini kullandı. Bu durumun maçın seyrini değiştirdiğini dile getiren Morais, “Maç birden 3-1’e, hatta 4-1’e geldi. Üç farkla geriye düştüğünüzde geri dönmek zorlaşıyor” şeklinde konuştu.

İkinci yarıda takımının performansının pozitif olduğunu aktaran Morais, “İkinci yarıda enerjiyi yükselttik. Oyunu kontrol etmeye başladık ve pozisyonlar bulduk. Gol de attık ve oyunda kalmaya çalıştık” dedi. Morais, bu maçı analiz edeceklerini ve zorlu karşılaşmaların olduğunu sözlerine ekledi. Bu sayede, daha iyi bir performans sergilemenin yollarını arayacaklarını belirtti.