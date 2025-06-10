Bodrum FK Yeni Sezona Hazırlanıyor

Bodrum FK Yeni Sezon Hakkında Sessizliğini Bozacak

YENİ TEKNİK PATRON BELİRLENECEK

Süper Lig’de tek bir sezon kalabilen Bodrum FK, 1’inci Lig’e düştükten sonra biraz sessiz kaldı. Muğla ekibinin yeni sezon için önümüzdeki günlerde adımlar atması bekleniyor. Düşüş sonrası Teknik Direktör Jose Morais ve ekibiyle yollar ayrıldı. Bodrum, öncelikle yeni teknik adamını belirleyecek. Geçen sezon kadrosunda 14 yabancı oyuncusuyla dikkat çeken Muğla temsilcisi, 1’inci Lig’de 22 yaş ve altındaki oyuncusu olan kadrosunda en fazla 8 yabancı bulundurabilecek.

YABANCI OYUNCULARDA DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Muğla’nın yeşil-beyazlı ekibinde, sözleşmeleri devam eden yabancılar arasında Diogo Sousa, Riberio, Ajeti, Herelle, Puşcaş, Haqi Osman, Okita, Musah Mohammed, Celustka, Brazao, Seferi, Dimitrov ve devre arasında kiralık olarak giden Obekpa bulunuyor. Ancak, sadece kontratları sona eren Bardhi ve Celustka kulüpten ayrıldı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Omar Imeri ise yerli statüsünde görev yapıyor. Bodrum FK, bazı yabancılarıyla yolları ayırarak kadrosuna yeni transferler yapmayı planlıyor.

MEVCUT YERLİ OYUNCULARDA SÖZLEŞME DURUMU

Bodrum FK’da, mevcut yerli oyunculardan 4 isim hariç neredeyse herkesin sözleşmesi devam ediyor. 39 yaşındaki ve 11 yıldır takımda bulunan kaptan Erkan Değişmez, 4 şampiyonluk yaşamışken sözleşmesi sona erdi. Aynı şekilde, 2’nci Lig döneminden beri Bodrum’da olan Süleyman Özdamar, 2023-2024 sezonunda yarı finalde yaşadığı sakatlık nedeniyle spor hayatına ancak Süper Lig’in son haftasında dönebildi ve o da şimdilik serbest durumda. Ayrıca, Çaykur Rizespor’dan transfer edilen kaleci Gökhan Akkan ve Galatasaray’dan kiralanan Taylan Antalyalı da sözleşmeleri sona erdi.