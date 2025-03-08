Bodrum FK Zorlu Galibiyetin Keyfini Sürüyor

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Kasımpaşa maçında elde ettikleri 3 puanın zorluklarına değinerek, “Oyuncularım verdiğim görevi sonuna kadar yaptılar” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Bodrum FK, Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Morais, mutluluğunu ve takımının gösterdiği performansı övgüyle karşıladı.

ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Morais, “Oyuncularımı göstermiş oldukları efordan dolayı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet ve performans sergilediler. Kasımpaşa güçlü bir rakip ve bu maça baktığımız zaman bizim için çok fazla küçük detayların belirleyici olduğu bir maç oldu. Organizasyona bağlı kalarak o küçük detayları da maç içinde halletmemiz gerekti” ifadelerini kullandı. Morais, öne geçtikten sonra maçın son dakikalarında daha defensif oynamak zorunda kaldıklarını belirtti.

DESTEKLEYİCİ TARAFTAR

Taraftarların takım için büyük bir destek sağladığını vurgulayan Morais, “Taraftarlarımız takımımızın sonuna kadar yanında oldular. Bazen eleştiriler olabiliyor ama şunu da görmek lazım, takım olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Yolun sonuna kadar bütün oyuncularımla mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, diğer takımların da benzer hatalar yapabileceğini hatırlatarak, öğretilerinin sadece kendi oyuncularına özgü olmadığını ifade etti.

ÇALIŞAN VE HIRSLI TAKIM

Morais, taraftara teşekkür ederek, “Başarıda taraftarın payı çok önemli. Oyuncuların çok çalışmasının getirdiği sonuçtan bahsediyoruz. Kazandık ve mutlu olduk ama bazen çok çalışmanın sonucunda kazanamayabiliyorsunuz. Hayat devam ediyor. Biz çok çalışıp, mutlu olabilmek için yolumuza devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı. Son olarak, oyuncularının inandırıcılığını arttırmaya çalıştığını vurguladı ve bu dönüşümün yalnızca kendisiyle gerçekleşemeyeceğini belirtti.

– MUĞLA