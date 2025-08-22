Bodrum Futbol Kulübü, Sakaryaspor’u Ağırlayacak

BODRUM FK’NIN İLK GALİBİYET HEDEFİ

Bodrum, 1’inci Lig’de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, sezonun başlangıcında oynadığı ilk iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Yarın Sakaryaspor’u konuk edecek olan ekip, bu maçta ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma, Bodrum İlçe Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak ve karşılaşmanın hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak.

BİLET FİYATLARI VE İNDİRİMLER

Maç için belirlenen bilet fiyatları ise şöyle: VIP tribün 3 bin TL, maraton 1 bin TL, kuzey ve güney kale arkası 750 TL, misafir takım taraftarları için ise 975 TL. Ayrıca, kadın ve öğrenci taraftarlara bilet alımında yüzde 20 indirim uygulanacak. Sakaryaspor, bu sezon ligin ilk haftalarında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 4 puanı hanesine yazdırdı.

TEKNİK DİREKTÖR’DEN HAFİF BASKI

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, bu maçta başarılı olmak ve kazanan taraf olmak istediklerini belirtti. Takımın hedefi, taraftarının desteği ile sahadan galibiyetle ayrılmak.