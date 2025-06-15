Bodrum Kalesi Jandarma İçin Işıklandırıldı

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Kalesi, Jandarma Teşkilatı’nın 186. yılı dolayısıyla jandarmanın renkleriyle özel olarak ışıklandırıldı. İl Jandarma Komutanlığı, bu anlamlı yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

KALEDE GÖRSEL ŞOV

Bodrum Kalesi, gerçekleştirilen özel çalışma ile kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı. Kale önünde yer alan Türk bayrağının yansıtılması da dikkat çekti. Jandarma araçları eşliğinde “Kanun ordusu Jandarma 186 yaşında” pankartı açıldı.