Bodrum Kalesi Kırmızı-Mavi Işıklandı

YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma teşkilatının 186’ncı kuruluş yıldönümünü kutlamak için Bodrum Kalesi’ni kırmızı ve mavi renklerle aydınlattı. Bu etkinlik çerçevesinde, kale ışıklandırmasını gören yerli ve yabancı turistler, kalenin önünde fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

JANDARMA EKİPLERİNDEN GÖSTERİ

Bodrum’daki kutlamalar kapsamında, yerel jandarma ekipleri motosiklet ve araçlarla kalenin önünden geçiş yaptı. Bu gösteri, hem ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatırken hem de jandarma teşkilatının 186 yıllık geçmişini kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.