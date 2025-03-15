Bodrum Katta Soba Zehirlenmesi Faciaya Yol Açtı

KAYSERİ’DE FECİ OLAY

Kayseri’de bir soba faciası meydana geldi. Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi’ndeki üç katlı bir binanın bodrum katında gerçekleşti. Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ile M.A.’dan haber alamayan yakınları, durumu araştırmak üzere eve gitti. Ailenin yakınları, eve girdiğinde anne ve çocuklarını hareketsiz bir şekilde buldu.

Hemen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede, anne M.A. ve iki çocuğunun yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş oldukları anlaşılan M.A., D.A. ve M.A., otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.