Bodrum Koylarında Hız Sınırı Getirildi

HIZ SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yaz aylarında meydana gelen deniz kazalarının önüne geçmek amacıyla sürat tekneleri ve şişme botlara hız sınırlaması uygulanmaya başlandı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, daha önceki yıllarda yaşanan aşırı hız olayları nedeniyle denizciler, kaptanlar ve yat sahiplerine yönelik bir bilgilendirme duyurusu yayımladı.

DENİZ TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER

Yayımlanan duyuruda, “Bodrum yarımadasındaki Türkbükü koyu, Cennet koyu, Gündoğan koyu, Bodrum merkez liman girişi, Kumbahçe mevkisi, Adaboğazı mevkisi, Pabuç koyu ve Orak adası gibi yerler, gezi, spor ve eğlence amaçlı teknelerin yoğun olarak kullandığı noktalardır. Limanlar Yönetmeliği uyarınca deniz trafiğinde herhangi bir kazanın yaşanmaması, yerli ve yabancı turistlerin kazalardan zarar görmesinin önlenmesi ve çevredeki gemi ile deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak hızda seyir yapılması için Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca saatte 6 deniz mili hız sınırı uygulaması başlamıştır” denildi. Bu önlemlerle, denizden yararlanan turistlerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, hız sınırına uymayan yat ve tekne sahipleri hakkında, Limanlar Kanunu’na göre idari para cezası işlemleri uygulanacağı da belirtildi.