Bodrum Orman Yangını Hızla Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, Güvercinlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Alınan bilgilere göre, yangının bölgedeki trafodan çıktığı tahmin ediliyor ve ormanlık alana sıçradı.

EĞİTİMLİ EKİPLER İŞ BAŞINDA

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleye başladı. Hızlı ve etkili müdahale sonucunda, yangın kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ve zararın tespiti için gerekli çalışmalar yapılacak.