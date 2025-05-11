Bodrum Ortakent’teki Tekne Kurtarıldı

KURTARILAN TEKNE HAKKINDA BİLGİLER

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent açıklarında meydana gelen bir olayda, makine arızası nedeniyle sürüklenmekte olan bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenle kurtarıldı. 7,5 metre uzunluğundaki bu tekne, içerisinde bir kişi ile birlikte saplanmış durumda bulunuyordu.

KURTARMA OPERASYONU

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, arıza nedeniyle sürüklenen tekneyi yedekleyerek Bodrum Marina’ya güvenli bir şekilde yanaştırdı. Bu başarılı operasyon, deniz güvenliği açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.