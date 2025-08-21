Bodrum, Sakaryaspor’a galibiyet için hazırlanıyor

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ SAKARYASPOR MAÇINA ODAKLANDI

TFF 1’inci Lig’in ilk haftasında Pendikspor ile evinde ve Sivasspor ile deplasmanda oynadığı her iki karşılaşmadan da 1-1 beraberlikle ayrılan Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi günü gerçekleştireceği Sakaryaspor maçına yoğunlaştı. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının önünde ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Burhan Eşer, karşılaşma öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelip değerlendirmelerde bulundu. Eşer, topladıkları puanların kendileri için tatmin edici olmadığını ifade ederek, “İlk 2 maçta galibiyete yakın olan taraf bizdik. Sivasspor maçında beraberliğe üzüldük çünkü galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bu maç geride kaldı ve biz analizlerimizi yaptık” ifadelerini kullandı.

SAKARYASPOR RAKİBİMİZ OLACAK

Burhan Eşer, Sakaryaspor karşılaşmasının oldukça keyifli geçeceğini belirtti. Eşer, “Sakaryaspor güçlü bir rakip. Kadrosunu büyük ölçüde değiştirdi. Keyifli ve güzel bir maç olacak. Biz 3 puan için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımıza özlediğimiz galibiyeti tattıracağız” dedi. Transfer döneminin 12 Eylül’de sona ereceğinin altını çizen Eşer, “Her an her şey olabilir. Mevkisel olarak eksiklerimizi biliyoruz. Önceliğim transfer değil. Takım içinde aslan gibi 27 oyuncum var. Geçen seneki kadroyu bozmadık ama bizle oynayan 7-8 oyuncumuz gitti. Adana Demirspor’dan sonra ligin en genç ikinci takımıyız” şeklinde konuştu.

BİLET FİYATLARI VE İNDİRİMLER

Bu arada, satışa sunulan biletlerde kadın ve öğrenci taraftarlara yüzde 20 oranında indirim yapılacağı duyuruldu. Bilet fiyatları ise VIP 3 bin TL, maraton 1 bin TL, kuzey ve güney kale arkası 750 TL, misafir tribünü ise 975 TL olarak belirlendi.