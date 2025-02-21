Bodrum ve Çeşme’ye Erken Uyarı Sistemi

EGEDEN GELEN UYARILAR

Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik devam ediyor. Özellikle son haftalarda artan bu hareketlilik, Türkiye kıyılarında da kaygılara yol açıyor. Uzmanların peş peşe uyarılarda bulunmasının yanı sıra Türkiye de önemli bir tedbir kararı aldı.

ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULDU

Olası depremlere karşı Muğla’nın Bodrum ve İzmir’in Çeşme ilçelerine erken uyarı sistemi kurulmuş durumda. Ege Denizi çevresinde meydana gelebilecek depremlere ilişkin erken uyarı sisteminin vatandaşlara ulaşabileceğini belirten Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç, “Marmara Bölgesi’nde beklenen deprem öncesinde deprem erken uyarı sistemini devreye almaya çalıştık. 7 yıldır bunun üzerinde çalışıyorduk nihayet ki 2 yıldan beri deprem erken uyarı sistemini bölge halkıyla paylaşır duruma geldik” ifadelerini kullandı.

ÇEŞME VE BODRUM’A İKİ CİHAZ KURULDU

Dr. Tunç, deprem ve Santorini’nin kuzeyindeki yanardağ tehlikesine dair bilimsel çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Özellikle Datça ve İzmir’e kadar Ege sahillerini etkileyebilecek bu durumla ilgili Çeşme ve Bodrum’a olmak üzere 2 array cihazı kurduk” şeklinde açıklama yaptı.

ERKEN UYARI SİNYALİYLE İKİNCİ AFETLERİ ÖNLEMEK

Array ile bölgedeki depremleri takip ederek Bodrum’a 20 saniye, İzmir’e kadar da 42 saniye erken uyarı sinyali üretebilecek duruma geldiklerini ifade eden Tunç, “Afetlerde en önemli şeylerden biri ikincil afetlerin de önüne geçmek. Bu cihaz, deprem sonrası meydana gelebilecek yangın ve sel gibi ikincil afetleri önlemek için de kullanılabilir” dedi.

DATÇA-BODRUM’DA ETKİ EN YÜKSEK

Santorini Adası’nın kuzeyinde meydana gelebilecek büyük bir deprem için yeterli süre olduğunu belirten Dr. Tunç, “Özellikle İzmir’e kadar alanda bu uyarıyı halkımızla paylaşabilir durumdayız. En çok Datça-Bodrum etkilenecek gibi gözüküyor. Bunun yanında kuzeye doğru çıktıkça etkisi azalacaktır” açıklamasını yaptı.