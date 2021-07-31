Bodrum’da alevler yükseldi

Türkiye’de birçok noktada devam eden yangınlarla mücadele sürürken, Bodrum’da yeniden alevlerin yükseldiği öğrenildi.

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak Bodrum’un Umurça Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yakın bör bölgede yeni bir yangın çıktı. Manavgat’ta günlerdir süren yangın çalışmalarında iki orman işçisi hayatını kaybetti. Arazözde görevli 4 yangın işçisinden 2’sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2’si de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere afet bölgesine ulaştı.

28-29-30 Temmuz tarihlerinde Türkiye 74 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından yangınla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son paylaşımında toplam 98 adet orman yangınının 88’inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Bir yangın haberi de Bodrum’dan geldi. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına müdahale ediliyor.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangınla mücadele sürerken Manavgat’tan acı haber geldi. Manavgat’ta Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFET BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere afet bölgesine ulaştı.