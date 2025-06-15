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Bodrumda Ruhsatsız Silahlar Bulundu

DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Bornova Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bir iş yerinde yapılan aramalarda bodrum kattaki havalandırma borusu içerisinde gazeteye sarılmış halde 2 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek bulunuyor. İş yeri çalışanları İ.Ç., İ.D. ve E.A., silahlardan haberlerinin olmadığını öne sürerek gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan üç şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla, şüpheliler hakkında ‘Adreste ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan adli işlem başlatılıyor.

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