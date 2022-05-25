Bodrumdan 200 ceset çıkarıldı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta 3 ay geride kaldı. Mariupol’de bulunan bir apartmanın enkazından ise 200 ceset çıkarıldı.

Ukraynalı yetkililer, Mariupol’deki enkazı temizleyen işçilerin 200’den fazla ceset bulduğunu söyledi. Liman kentinin belediye başkanının danışmanı Petro Andryushchenko, işçilerin Mariupol’da çöken bir apartmanın bodrum katında çalışırken cesetleri bulduğunu açıkladı. Andryushchenko, cesetlerin çürümekte olduğunu ve pis kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.

Savaşın üçüncü ayına girmesine ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni keşfedilen ölümlerin, Rusya’nın Kiev’in kuzeyindeki Desna kentinde savaşın başlamasından bu yana 87 kişinin öldüğü en ölümcül füze saldırılarından birini gerçekleştirmesinden bir hafta sonra geldiğini belirtti.

Zelenski, Rus ordusunun 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgaline başladığından bu yana ülkeye 2 bin 275 ayrı füzeyle bin 474 füze saldırısı düzenlediğini ve çoğu saldırının sivil hedeflere isabet ettiğini söyledi. Rusya’nın bu süre içinde 3 binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna’da bugüne kadar toplam 3 bin 930 sivilin öldüğünü ve 4 bin 500’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Sivillerin çoğunun bombardıman, füze ve hava saldırıları nedeniyle öldüğünü bildiren organizasyon, gerçek rakamların “önemli ölçüde daha yüksek” olduğunu duyurdu.