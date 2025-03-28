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Bodrumspor Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

Bodrumspor Fenerbahçe Maçı Hakkında Bilgiler

Bodrumspor ve Fenerbahçe arasındaki mücadele devam ediyor. Bu önemli karşılaşmada şu anki skor 1-0 ve Fenerbahçe’nin üstünlüğü sürmekte.

Bodrumspor Fenerbahçe Maçını Canlı İzleme İmkanı

Bu maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Bein Sports kanalında yayınlanıyor. İzleyebilmek için platformun aboneleri arasında yer almak gerekiyor.

Maçın Başlama Zamanı ve Yeri

Bodrumspor Fenerbahçe karşılaşması bugün saat 20.30’da Muğla’nın Bodrum İlçe Stadyumu’nda başlayacak. Bu önemli karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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