Bodrumspor Fenerbahçe Maçı Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, Grey Beton Bodrum Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Maçı yönetecek olan hakem Atilla Karaoğlan, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takıma destek veremeyecek. Son lig karşılaşmasında Reeder Samsunspor ile sahasında golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde kaldı. Fenerbahçe, 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 62 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de 4 isim kart ceza sınırında

Fenerbahçe’de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçında Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek.

Muhtemel 11’ler

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Fredy, Brazao, Mohammed, Ege Bilsel, Bardhi

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Mert Müldür, Skriniar, Fred, Kostic, Amrabat, Oğuz Aydın, Tadic, Talisca, En-Nesyri