Bodrumspor’un Golsüz Beraberliğindeki Değerlendirme

BODRUMSPOR-ALANYASPOR MAÇI VE SONUÇ

Süper Lig’in 11’inci haftasında Bodrumspor, Alanyaspor ile kendi sahasında yaptığı karşılaşmayı golsüz berabere tamamladı. Maç sonunda Bodrumspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, düzenlediği basın toplantısında karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

TEKNİK DİREKTÖR DEMİREL’DEN TAKIMA TEŞEKKÜR

Konuşmasına takımını tebrik ederek başlayan Volkan Demirel, “Öncelikle takımımı tebrik ediyorum, bundan önceki teknik adamımız İsmet abimize, hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir söylediklerinizi yapmaya çalışan, oyun disiplininden kopmayan bir grup vardı bugün. Mücadelemde 11 kişide aynı şekilde mücadele ettiler, 10 kişide aynı şekilde mücadele ettiler. Bazen Ege’nin sakatlığı ve kramp girmesinden dolayı 9 kişiyle aynı mücadeleyi verdiler.” şeklinde konuştu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Demirel, maçta yaşanan önemli anları vurgulayarak, “Baktığımızda iki tane şutum var, birincisi birinci yarıda ikincisi ise ikinci yarıda. Ama bize baktığımızda iki tane ofsayt pozisyonu var, biri penaltı olabiliyor. Ofsayt olmazsa penaltı pozisyonu. Bir de direkten dönen bir top var ve Ertuğrul’un çıkardığı başka bir pozisyon.” dedi.

İKİNCİ YARI DEĞİŞİKLİKLERİ VE DENKLEMİ

İlk yarıda gol atma şanslarını değerlendiremedikleri için hayal kırıklığı yaşadığını belirten Demirel, “İlk yarıyı gole bitirsek belki başka değişiklikler yapardım. Ancak ikinci yarıdaki kırmızı kart biraz dengemizi bozdu. Ona göre değişiklikler yaptık ve yaptığımız değişiklikler hemen cevap verdi. Oyuna giren-çıkan herkesi de tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GALİBİYETTEN DAHA ÖNEMLİSİ

Son olarak, Demirel; “Benim için galibiyetten daha önemlisi bugün Ege’nin iyi oynamasıydı.” açıklamasında bulundu.