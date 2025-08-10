Bodrumspor, Zor Maçta Beraberlik Aldı

TEKNİK DİREKTÖR EŞER’DEN OLUMSUZ SONUCA RAĞMEN MEMNUNİYET

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Pendikspor ile yapılan karşılaşmanın ardından Sipay Bodrum FK’nin teknik direktörü Burhan Eşer, hem oyundan hem de oyuncuların gösterdiği çabadan memnun olduğunu dile getirdi. Eşer, ligin açılış karşılaşmasının her zaman zor geçtiğini ve hava sıcaklığının oyuncular üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bunun bir bahane olmadığını vurgulayan Eşer, “Ona rağmen tempo, mücadele ve oyunun iki tarafında da oynayan bir Bodrumspor vardı. Son 20 dakika biraz tempomuz düştü. Ama genel anlamda maçı isteyen, maçın kontrolü, maçın hakimi bir Bodrum vardı. Oyundan memnunum, oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Lig uzun maraton bu tür sonuçlar olabilir, sürpriz sonuçlar da oluyor. Ama biz doğru yoldayız, iyi çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

PENDİKSPOR CEPHESİNDEN DAHA FAZLA PUAN HEDEFİ

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, zor bir deplasmandan aldıkları puandan memnun olduklarını ifade etti. Geçen sezon Süper Lig’den düşmüş bir takımla karşı karşıya geldiklerine dikkat çeken İlhan, “Kadrosunu korumuş bir ekibe karşı oynadık. Çok iyi mücadele. Gönül isterdi ki buradan 3 puanla ayrılalım. Neticede Bodrum deplasmanında 1 puan gerçekten iyi. İnşallah bunu biraz daha taçlandıracağız. Önümüzdeki maçla alakalı da hazırlığımızı yapacağız. Çünkü süreç kısa cumartesi. İnşallah daha iyi olacağız. Çünkü iyi yoldayız. Özellikle ikinci yarı bunu takım halinde gördük.” ifadelerini kullandı.