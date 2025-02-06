BoE Faiz İndirimine Devam Etti

FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLANDI

İngiltere Merkez Bankası, ekonomik büyüme görünümündeki olumsuz gelişmelere dikkat çekerek faiz indirimine devam ediyor. Merkez bankası, gösterge faiz oranını %4,75’ten %4,5’e düşürdü. Bu karar, oylama sonucunda 2’ye karşı 7 oyla alındı. Üyelerden Mann ve Dhingra, faiz oranının 50 baz puan indirilmesi yönünde oy kullandı.

BAŞKAN BAILEY’DEN AÇIKLAMALAR GELECEK

BOE Başkanı Andrew Bailey, bu kararı açıklamak amacıyla Londra’da basın toplantısı düzenleyecek. Bailey, toplantı sırasında aynı zamanda üç ayda bir güncellenen yeni büyüme ve enflasyon tahminlerini de açıklamayı planlıyor. Kasım ayında politika yapıcılar, enflasyonun bir miktar yüksek kalacağı öngörülerinde bulunmuş, ancak ekonomik büyümenin yavaşladığı ve işgücü piyasasının zayıfladığına dair gözlemlerini de paylaşmışlardı. O zamandan bu yana büyüme görünümündeki kötüleşme dikkat çekiyor.