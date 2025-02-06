More
Ekonomi

BoE Faiz İndirimine Devam Etti

boe-faiz-indirimine-devam-etti

FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLANDI

İngiltere Merkez Bankası, ekonomik büyüme görünümündeki olumsuz gelişmelere dikkat çekerek faiz indirimine devam ediyor. Merkez bankası, gösterge faiz oranını %4,75’ten %4,5’e düşürdü. Bu karar, oylama sonucunda 2’ye karşı 7 oyla alındı. Üyelerden Mann ve Dhingra, faiz oranının 50 baz puan indirilmesi yönünde oy kullandı.

BAŞKAN BAILEY’DEN AÇIKLAMALAR GELECEK

BOE Başkanı Andrew Bailey, bu kararı açıklamak amacıyla Londra’da basın toplantısı düzenleyecek. Bailey, toplantı sırasında aynı zamanda üç ayda bir güncellenen yeni büyüme ve enflasyon tahminlerini de açıklamayı planlıyor. Kasım ayında politika yapıcılar, enflasyonun bir miktar yüksek kalacağı öngörülerinde bulunmuş, ancak ekonomik büyümenin yavaşladığı ve işgücü piyasasının zayıfladığına dair gözlemlerini de paylaşmışlardı. O zamandan bu yana büyüme görünümündeki kötüleşme dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump’tan Gazze İçin Yeni Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nin çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredileceğini açıkladı ve inşaatların dikkatli bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı.
Gündem

Yabancılar Geçen Hafta Hissede Alım Yaptı

Yurt dışında yaşayan yatırımcılar, 31 Ocak haftasında piyasa fiyatları ve döviz dalgalanmalarından etkilenmeden 89,1 milyon dolar net hisse satın aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.