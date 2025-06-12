Boeing Hisseleri Sert Düştü!

YATIRIMCILAR BOEING HİSSELERİNİ SATIYOR

Hindistan’da Air India’ya ait bir Boeing 787-8 Dreamliner uçağının düşmesi, yatırımcıları hızlı bir şekilde Boeing hisselerini satmaya yönlendirdi. New York Borsası’ndaki açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 6 oranında değer kaybetti. Bu durum, Boeing’in piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık bir düşüşle 151 milyar dolara gerilemesi anlamına geliyor.

KAZA GEÇMİŞİ ENDİŞE YARATIYOR

Kaza ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı ancak yatırımcılar, 2023 sonu ve 2024 başında 737 MAX tipi uçaklarda yaşanan sorunlara benzer bir sürecin yaşanma ihtimalinin korkutucu olduğunu düşünüyor. Söz konusu dönemde 6 ay içerisinde 737 MAX tipi uçaklar 4 kazaya karışmıştı. Ayrıca 2018-2019 yıllarında bu model alanından 2 ölümlü kaza meydana gelmişti.

787 DREAMLINER SERİSİ VE RİSKLERİ

Boeing 787 Dreamliner serisi 8-9-10 olarak adlandırılan üç uçağı içeriyor. Hindistan’da kazaya karışan ‘8’ modeli, en düşük yolcu kapasitesine sahip olan Dreamliner. Boeing, 787 Dreamliner ailesinin tarihin en çok satan yolcu uçağı olduğunu ve bu modelle bugüne kadar 1 milyar yolcunun taşındığını vurguluyor. Dolayısıyla bu modele dair artan soru işaretleri, Boeing için önemli bir risk teşkil ediyor. Ancak, henüz kazanın nedenine dair kesin bir bilgi yok.