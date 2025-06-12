Boeing Hisseleri Sert Düştü! Kazadan Sonra

HİNDİSTAN’DA UÇAK KAZASI YATIRIMCILARI ETKİLEDİ

Hindistan’da Air India’ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın düşmesi üzerine, yatırımcılar hızlı bir şekilde Boeing hisselerinde satış yapmaya başladı. New York Borsası’nda işlem öncesi döneminde Boeing hisseleri yüzde 6 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık bir azalma ile 151 milyar dolara düşmesi anlamına geliyor.

KAZALARIN GEÇMİŞİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Kaza ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmasa da, yatırımcıların aklında 2023 sonu ve 2024 başlarında 737-Max tipi uçakta meydana gelen sorunlara benzer bir sürecin yaşanma ihtimali belirdi. Bu dönemde 6 ay içerisinde 737 Max modellerine ait 4 kaza gerçekleşmişti. Daha önce 2018-2019 yıllarında da bu model ailesinin 2 ölümlü kazada yer alması, endişeleri artıran bir diğer etken oldu.

787 DREAMLINER MODELİNE İLİŞKİN RİSKLER

787 Dreamliner serisinde 8-9-10 olmak üzere üç farklı uçak tipi mevcuttur. Hindistan’daki kazaya karışan ‘8’ modeli, en düşük yolcu kapasitesine sahip Dreamliner olarak bilinir. Boeing, 787 Dreamliner ailesinin tarihin en çok satan yolcu uçağı olduğunu ve bugüne kadar 1 milyar yolcunun bu modelle taşındığını ifade ediyor. Dolayısıyla, bu modele dair ortaya çıkan soru işaretleri Boeing için önemli bir risk teşkil ediyor. Ancak, kazanın nedeni henüz belirlenmiş değil.