Boeing Hisseleri Sert Düşüş Yaşadı

DÜŞME OLAYI VE BİLANÇO ETKİSİ

Hindistan’da Air India’ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın düşmesi, yatırımcılar arasında hızlı bir panik yarattı. Bu olay sonrasında New York Borsası’nda Boeing hisseleri, açılış öncesi işlemlerde yüzde 6 değer kaybetti. Bu durum, Boeing’in piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık bir düşüşle 151 milyar dolara gerilemesine sebep oldu.

GEÇMİŞTEKİ KAZALARLA BENZERLİK

Kaza ile ilgili detaylar henüz netleşmemiş olsa da, yatırımcıların aklında, 2023 sonu ve 2024 başlarında yaşanan 737-Max tipi uçaktaki sorunlarla benzer bir sürecin yaşanma olasılığı yer aldı. Geçtiğimiz dönemde, 6 ay içinde 737 MAX ile ilgili 4 adet kaza gerçekleşmişti. Aynı model aile, 2018-2019 yıllarında da 2 ölümlü kazaya karışmıştı.

787 DREAMLINER SIRALAMASI VE RİSKLER

787 Dreamliner serisinde ‘8’, ‘9’ ve ’10’ olmak üzere üç farklı uçak tipi bulunuyor. Hindistan’daki kazaya karışan ‘8’, serinin en düşük yolcu kapasitesine sahip modeli. Boeing, 787 Dreamliner serisinin tarihin en çok satan yolcu uçağı olduğunu ve şimdiye dek bu modelle 1 milyar yolcunun taşındığını vurguladı. Bu tür uçaklara dair soru işaretlerinin artması, Boeing için büyük bir risk oluşturuyor. Ancak henüz kazanın nedeni belirlenmiş değil.