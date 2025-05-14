Boeing, Suudi Arabistan’a 200 F-15EX! Anlaşma, 142 Milyar Dolar

GÖKYÜZÜNDE YENİ BİR ÇAĞ

ABD ve Suudi Arabistan, 142 milyar dolarlık tarihi bir silah anlaşması imzalayarak Orta Doğu’nun güç dengesini köklü bir şekilde değiştiriyor. Bu dev anlaşmanın en önemli unsuru, Boeing tarafından üretilen 200 adet F-15EX Eagle II savaş uçağı. Politikacı Donald Trump’ın 13 Mayıs 2025 tarihinde Riyad’ı ziyaretiyle açıklanan bu durum, Beyaz Saray tarafından “tarihin en büyük savunma anlaşması” olarak tanımlanıyor. F-15EX, 17.5 ton mühimmat kapasitesi ve dünyanın en ileri radar sistemlerinden biri ile donatılmış durumda, bu da Suudi Hava Kuvvetleri’ni yeni bir seviyeye taşıyacak. Boeing, Suudi Arabistan’ı küresel tedarik zincirine dahil etmeyi hedeflerken, birçok ülke bu “kıyamet günü uçağı” için sıraya girmiş durumda.

TARİHİ ANLAŞMA DETAYLARI

Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti, yalnızca diplomatik bir süreç değil; aynı zamanda 300 milyar dolarlık enerji, savunma ve teknoloji anlaşmalarının kapılarını açtı. Anlaşmanın savunma kısmında 142 milyar dolarlık paket, beş ana kategoride yoğunlaşıyor:

1. Hava Kuvvetleri ve Uzay Teknolojileri: 200 adet F-15EX savaş uçağı ve Hercules nakliye uçakları.

2. Hava ve Füze Savunma Sistemleri: Taarruz füzeleri ve radarlar.

3. Deniz ve Kıyı Güvenliği: Güvenlik ekipmanları ve helikopterler.

4. Sınır Güvenliği ve Kara Birlikleri: Modernizasyon projeleri.

5. Bilgi ve İletişim Sistemleri: Gelişmiş ağ altyapısı.

F-15EX: KIVAMET GÜNÜ UÇAĞI

Boeing’in F-15EX Eagle II modeli, ABD Hava Kuvvetleri’nde “F-15 OR” adıyla biliniyor ve gökyüzünde rakipsiz bir güç vadediyor. Uçak, 17.5 ton mühimmat ve füze taşıma kapasitesine sahip, APG-82V1 AESA radar ile uzun menzilli hedef tespiti yapabiliyor. Ayrıca, EPAWSS elektronik harp sistemi, F-15EX’i etkili bir savaş aracı haline getiriyor. Uçağın 2200 km harekat yarıçapı, Mach 2.5 hızı ve 13 ton silah taşıma kapasitesi, onu hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde son derece etkili kılıyor.

SUUDİ ARABİSTAN’IN GÜÇ HAMLESİ

Suudi Hava Kuvvetleri, şu an F-15C/D ve F-15S modelleri kullanıyor. Ancak 200 adet F-15EX, Riyad’ın bölgedeki rakiplerine, özellikle de İran’a karşı güçlü bir cevap verme imkanı sunacak.

İSRAİL’İN F-15EX YARIŞI

İsrail, F-15EX talebinde Suudi Arabistan’ın gerisinde kalmış durumda. Tel Aviv, 25 adet F-15EX için 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma hazırlığı içinde, ancak özel donanımlar nedeniyle uçak başına 120 milyon dolar ödüyor. İlk teslimatların 2028’de başlaması bekleniyor. İsrail’in mevcut 25 F-15I filosu, İran’daki hedefleri vurma kapasitesine sahip olsa da, F-15EX’in gelişmiş radar ve elektronik harp sistemleri bu kabiliyeti önemli ölçüde artıracak. F-15EX’e ilgi gösteren ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Endonezya (24 adet için anlaşma imzaladı), Singapur, Tayland, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Polonya öne çıkıyor. Endonezya, 2023 yılında 24 adet F-15EX için Boeing ile mutabakat zaptı imzaladı. Ayrıca, Katar, 2017’de 36 adet F-15QA için 12 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı; ancak F-15EX’in üstün özelliklerine geçiş yapmayı düşünebilir. 200 adet F-15EX’in birim maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar, ancak Suudi Arabistan’ın özel konfigürasyon talepleri, fiyatı artırma potansiyeline sahip. Toplam 142 milyar dolarlık anlaşma, uçakların yanı sıra füze sistemleri, helikopterler ve eğitim paketlerini kapsıyor.