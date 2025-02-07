BofA, ABD Piyasalarına İlginin Azaldığını Söylüyor

AMERİKA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ÜZERİNE BEKLENTİLER

Bank of America Corp. stratejistleri, 2025’in başlarında ABD hisse senedi piyasalarındaki hızlı yükselişin durmasının ardından, ABD hisse senedi piyasasındaki görece daha iyi performansın azalmaya devam etmesini bekliyor. Michael Hartnett’in de aralarında bulunduğu uzmanların değerlendirmelerine göre, Brezilya, Almanya, İngiltere, Çin ve Kanada gibi ülkelerin hisse senedi piyasaları, şu ana kadar Wall Street’in S&P 500’ünden daha yüksek getiriler sağlıyor. Bunun, “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinin uzun süredir sağladıkları ivmeyi sürdürememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

JEOPOLİTİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ

BofA stratejistleri, ABD ekonomisinin rakiplerini yapısal olarak geride bırakmasını ve yatırımcıların Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik istikrara yönelik beklentilerine bağlı olarak ABD piyasalarına ilginin azalmasını vurguluyor. Ayrıca, Çin borsasına uzun süreli yatırım yapma tavsiyeleri, ABD ile ticaret ve teknoloji savaşı tırmanmadığı sürece bu seçeneklerin cazip olduğunu öne sürüyorlar.

AVRUPA HISSELERİNDE KAR REALİZASYONU BEKLENTİSİ

Hartnett’in ekibi, yatırımcıların birkaç hafta içinde gerçekleşecek Alman seçimlerinin ardından Avrupa hisselerinde kar realizasyonlarının olabileceği ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin bu ay veya gelecek ay başlayabileceği konusunda uyarıyor.

TAHVİRLERDEKİ BEKLENTİLER

Tahviller konusunda, BofA, Başkan Donald Trump’ın hükümet harcamalarını ele alırken borcun artmasını durdurmaya çalışacağını ve aynı zamanda vergi kesintileri için Kongre’den onay aradığını belirtiyor. Bunun neticesinde, Hazine getirilerinin %4’ün altına düşmesi beklentisi bulunuyor.