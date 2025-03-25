BofA’dan Türkiye Ekonomisi Üzerine Rapor

BANK OF AMERICA RAPORU VE SİYASİ BELİRSİZLİK

Bank of America (BofA), Türkiye’deki ekonomik durumu analiz eden bir rapor yayınladı. Bu raporda, geçen hafta piyasalarda yaşanan dalgalanmaların siyasi belirsizlikten kaynaklandığı ifade edildi. Banka, bu belirsizliğin ilerleyen dönemlerde azalacağını öngörüyor. Ayrıca, enflasyon üzerindeki etkisinin şu ana kadar sınırlı kaldığını belirtiyor. Ancak, enflasyon tahminlerini yukarı yönde revize eden BofA, daha önce yüzde 25,7 olarak duyurduğu yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,1’e çıkardı.

SİYASİ BELİRSİZLİK VE ENFLASYON ETKİSİ

Raporda, “Siyasi belirsizlik muhtemelen buradan itibaren azalacak. Enflasyonist bir etki var ancak şu ana kadar sınırlı” şeklinde ifadelere yer verildi. BofA, eğer belirsizlik bekledikleri gibi dağılabilirse, bu şokun enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını öngörüyor. Aynı zamanda geçişkenliğin büyük kısmının Nisan ayında, bir kısmının ise Mart ayında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak, banka, Nisan için öngördüğü 200 baz puanlık faiz indirimi beklentisini durdurdu ve yıl sonu politika faiz tahminini yüzde 30,5’ten yüzde 32,5’e yükseltti.

BofA raporu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net pozisyonunda ciddi bir azalma yaşandığını vurguladı. Raporda, “Yaşanan siyasi belirsizliğin etkisiyle TCMB net pozisyonu Çarşamba günü 11,2 milyar dolar azaldı. Son üç gündeki toplam azalmanın yaklaşık 21-23 milyar dolar olduğunu tahmin ediyoruz” denildi. Bu çıkışların yaklaşık yüzde 90’ının yabancı pozisyonlardaki azalmadan kaynaklandığı ve özellikle döviz tarafında yoğunlaştığı belirtildi. Yerel döviz talebinin ise oldukça sınırlı olduğu ve çoğunlukla döviz açığı çeken şirketler tarafından etkilendiği kaydedildi.

FAİZ VE LİKİDİTE POLİTİKALARI

BofA, TCMB’nin daha fazla yerel dolarizasyon riski görmesi halinde politika faizini artırabileceğini bildirdi. Raporda, “Anladığımız kadarıyla Merkez Bankası, ihtiyaç duyulması halinde daha yüksek reel oranlar sunmaya hazır. Bu nedenle likidite bonolarının döviz girişlerini hızlandırmayı amaçladığını düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı. Banka, Merkez Bankası’nın ekonomik koşullara göre esnek bir yaklaşım sergileyebileceğini öngörüyor.

REVİZE EDİLEN TAHMİNLER

BofA, enflasyon tahminlerini yukarı yönde güncellerken, faiz politikalarına ilişkin beklentilerini de revize etti. Raporda, “Nisan ayında 200 baz puanlık indirim beklentimizi duraklamaya çeviriyoruz ve yıl sonu politika faizimizi yüzde 30,5’ten yüzde 32,5’e revize ediyoruz” ifadesine yer verildi. Bu revizyonların, siyasi belirsizliğin piyasalar üzerindeki etkisine ve enflasyonist baskılara dayandığı belirtildi.