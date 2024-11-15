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BofA’nın Bugün Yaptığı Hisseler Listesi

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BORSA ENDEKSİ POZİTİF BAŞLADI

Haftanın son işlem gününde borsa endeksi, güne olumlu bir başlangıç yaparak pozitif seyretti. Ancak öğleden sonra gelen satış baskısıyla birlikte endeks, eksiye döndü ve günü yüzde 0,33 düşüşle 9.389,62 puandan tamamladı.

BANK OF AMERICA’NIN ALIM VE SATIM YAPTIĞI HİSELER

ABD’li yatırım bankası Bank of America’nın Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği hacim bazlı işlem faaliyetleri dikkat çekti. Bank of America’nın en çok alım yaptığı 5 hisse sırasıyla PGSUS, EKGYO, ODINE, AKSEN ve ENJSA olarak belirlendi. Aynı zamanda, en çok satış yaptığı hisseler ise YKBNK, AKBNK, GUBRF, EREGL ve MGROS oldu.

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Borsa İstanbul, Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden bir hisse için tedbir kararı alındığını duyurdu.
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