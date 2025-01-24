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BofA’nın En Çok Alım Yaptığı 5 Hisse

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BIST100 ENDİKSI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

BIST100 endeksi, günü yüzde 0,08 düşüşle 10.104,85 puandan tamamladı. Endeksin işlem hacmi 81,3 milyar TL olarak belirlendi. Borsa İstanbul’daki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekiyor.

BANK OF AMERİCA’NIN ALIM VE SATIM YAPTIĞI HİSSELER

ABD’li yatırım bankası Bank of America’nın Borsa İstanbul’da bugün gerçekleştirdiği hacim bazlı alım ve satım işlemleri dikkat çekti. Banka, bugünkü işlem gününde en çok alım yaptığı ve en çok satış yaptığı hisseleri açıkladı. Hangi hisselerin yatırımcıların ilgisini çektiği merak ediliyor.

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