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Gündem

BofA’nın En Çok Alım Yaptığı 5 Hisse

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BIST100 ENDİKSİ GÜNÜ YÜZDE 0,33 YÜKSELİŞLE KAPATTI

BIST100 endeksi, günü yüzde 0,33’lük bir artış ile 9.807,10 puan seviyesinden tamamladı. Bu süreçte işlem hacmi ise 102,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

BANK OF AMERICA’NIN HIZLI HAREKETLERİ

ABD’li yatırım bankası Bank of America, Borsa İstanbul’da bugün hacim bazlı alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi. Bank of America’nın bugün en çok alım yaptığı hisseler ve en çok satış yaptığı hisseler aşağıda sıralanmıştır.

ÖNEMLİ HİSSE İŞLEMLERİ

– Bank of America’nın bugün en çok alım yaptığı 5 hisse:
– Bank of America’nın bugün en çok satış yaptığı 5 hisse:

ÖNEMLİ

Gündem

Chp’li Büyükşehir Başkanları İzmir’de Toplandı

Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından İzmir'de CHP yöneticileri ve büyükşehir belediye başkanları toplantı düzenleyerek, deprem riskine karşı işbirliği yapma kararı aldı.
Gündem

Destek Finans Faktoring İşlem Tarihi

Borsa İstanbul, 4 Şubat 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na, Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) paylarının işlem tarihine dair bilgi verdi.

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