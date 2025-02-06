BofA, Türkiye’de Tahvil Tercihini Açıkladı

KISA VADELİ TAHVİLLERİN TERCİHİNİ AÇIKLADI

BofA Global Research, Türkiye pazarında kısa vadeli sabit ve TLREF tahvillerine yöneldiklerini ifade etti. Banka, bu tahvillerin vadeye kadar bekletildiğinde carry garantisi sağladığını vurguladı. Notunda, piyasanın 2025 yılına dair tahminler ile uyumlu olduğunu ve daha fazla indirim veya daha sıkı ASW’lerin fiyatlanma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Banka ayrıca, eşit EUR ve USD sepetine göre 17 Nisan vadeli 3 ay süreli TL’de uzun pozisyonlarını koruduklarını açıkladı. “Bu işlem, bir yatırımcının vadeye kadar elinde tutması durumunda carry’yi kilitlemeye yardımcı olur. TLREF bağlantılı tahviller politika faizimize göre cazip değil ve fiyatları şu anda 100’ün üzerinde” şeklinde yorumda bulundu.