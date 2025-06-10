Boğa, Kadını Yaraladı, Uyuşturuldu

BOĞA KAÇTI, YARALADI

Elazığ’ın Merkez ilçesine bağlı Örençay köyünde bir boğa, zincirini kopararak kaçmaya başladı. O sırada boğa, evin bahçesinde bulunan aile üyelerinden bir kadını yaraladı. Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hemen Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

UYUŞTURUCU İĞNE İLE YAKALANDI

Kaçan boğayı yakalamak amacıyla Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Belediye ekipleri, boğayı bulmak için yoğun bir çaba sarf etti. Nihayetinde, köyden 3 kilometre ileride bulunan boğa uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi ve sahibine teslim edildi. Boğa sahibi, belediye ekiplerinin yardımları için teşekkür etti.