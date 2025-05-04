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Boğalar Güreşirken Sahipleri Kavga Etti

BOĞA GÜREŞLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Erzurum’un İspir ilçesinde gerçekleştirilen boğa güreşleri, katılımcılardan büyük bir ilgi gördü. Etkinlikte, boğaların mücadeleleri izlemek için birçok kişi toplandı. Ancak, bu heyecanın yanında, boğa sahipleri arasında yaşanan sözlü tartışmalar, durumu gerginleştirdi.

KAVGA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Boğa sahiplerinin arasında çıkan tartışma, hızla bir arbede haline geldi. Sahada boğalar dövüşürken, sahipleri saha önünde birbirleriyle kavga etmeye başladı. Diğer boğa sahiplerinin de olaya dahil olmasıyla kavganın boyutu arttı.

Olayın büyümesi üzerine güvenlik güçleri hızla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Bu olay, etkinliğe katılanlar arasında bir huzursuzluk yaratırken, boğa güreşlerinin gerilimli anlarla hatırlanmasına sebep oldu.

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