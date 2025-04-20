Boğalar Saha Dışında Güreşmeyi Sürdürüyor

KONTROLDEN ÇIKAN BOĞALAR PANIĞA NEDEN OLDU

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapılan boğa güreşleri sırasında beklenmedik bir durum yaşandı. Kontrolden çıkan boğalar, sahayı çevreleyen demir kapıyı kırarak alandan dışarı çıktılar. Bu durum, seyirciler arasında büyük bir paniğe yol açtı ve izleyiciler kaçışmaya başladı.

SOKAKTA YAŞANAN KAOS

Sahadan çıkan boğalar, dışarıda da güreşmeye devam ederek çevredeki halatları ve direkleri kopardılar. Mücadelelerine sokak içerisinde devam eden boğalar, park halindeki bir araca zorluk çıkartarak birbirlerini sıkıştırdılar. Olayı fark eden vatandaşlar hızlı bir şekilde müdahale etti ve yoğun çabaları sonucu boğaları birbirinden ayırdılar. Yaşanan bu kargaşaya rağmen, olayda herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması sevindirici bir durum oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Yaşananlar sonrası organizasyon yetkilileri, benzer olayların tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Boğa güreşlerinin saha dışında da devam ettiği bu anlar, boğa güreşi tarihindeki dönüm noktalarından biri olarak kaydedildi. Ayrıca, etkinliğe Artvin haricinde Trabzon, Erzurum ve Rize’den birçok vatandaşın ilgi gösterdiği dikkat çekti.