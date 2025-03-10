Boğaz’ın Ekosistemini Tehdit Eden Kirlilik

İstanbul Boğazı’nın güzellikleri, Üsküdar’da devam eden bir çevre sorunu tarafından gölgeleniyor. Çengelköy sahilinden denize karışan atık su, hem doğal hayatı hem de yerel halkı tehdit ediyor. Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi’ndeki sahil şeridinden gelen evsel atık su, yaklaşık 2,5 aydır denize akıyor.

SUDAKİ GÖRÜNTÜLER KAYGILI

Kirliliğin Boğaz’la birleştiği noktada yoğunlaştığı görülüyor. Denizin bazı kesimlerinde suyun kahverengiye döndüğü dikkat çekici bir durum. Balık tutmak için sık sık alanı ziyaret eden İbrahim Ülger, bu sorunun sürekli devam ettiğini belirtiyor.

KOKULAR KENTİ SARILIYOR

Ülger, kanalizasyon suyunun ve çöplerin her zaman denize aktığını, kimsenin bu meseleyi ele almadığını, yaz aylarında dolaylı olarak bölgeden yayılan kötü kokulardan rahatsız olduklarını ifade ediyor. “2 senedir hiçbir çalışma yapılmadı” diyen Ülger, deniz temizliği için zaman zaman deniz süpürgeleri kullanıldığını, ancak kanalizasyon sorununun çözülmediğini vurguluyor. Yetkililere çağrıda bulunarak, “Buralara gelsinler, baksınlar, temizlesinler, bakımını yapsınlar.” diyor.

BALIK ÖLÜMLERİNE DİKKAT!

Çevrede balık tutan bazı vatandaşlar, atık suyun denize deşarj edildiği yerlerde balık ölümlerinin meydana geldiğini, ancak yetkililerin bu konuya dair bir müdahalesinin olmadığını aktarıyor.

BULUNAN ÇÖZÜM ÇALIŞMALARI

Ocak ayında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık su deşarjıyla ilgili bir inceleme başlatmıştı. Bakanlık ekipleri, 23 Şubat’ta yaptıkları denetimlerde Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun karıştığını belirlemişti. Ekiplerin tespitlerine göre, Marmara Denizi’nin dip noktasına dökülen atık su kahverengi ve köpüklüydü.

İhlalin ikinci kez gerçekleşmesi üzerine, Çevre Kanunu gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğüne 2 milyon 674 bin 708 lira idari para cezası kesilmişti. Öte yandan, 6 Mart’ta İSKİ tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki atık su sorununa kalıcı bir çözüm sunabilmek adına projelendirme çalışmalarının tamamlandığı, boru itme yöntemiyle hattın yenilenmesi için ruhsat alındığı ve 10 Şubat itibarıyla imalat sürecine geçildiği duyurulmuştu. Çalışmalara başlandığının resmi olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirildiği belirtilen açıklamada, kesilen ikinci para cezasına hukuki itiraz edileceği ve yasal hakların kullanılacağı ifade edildi.