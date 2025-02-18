Boğaziçi’nde Kafe Tartışması: Protesto ve Açıklama

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE KAFE İŞLETMESİYLE İLGİLİ GELİŞMELER

Boğaziçi Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsünde yer alan bir kafe işletmesine dair gelişmeler, kamuoyunda büyük bir tartışma oluşturdu. Bazı öğrenciler, yeni açılan işletmeye karşı çıkarak alanı işgal etti. Üniversite yönetimi, bu eyleme katılan öğrencilere üç gün boyunca kampüse giriş kısıtlaması uyguladı ve haklarında idari soruşturma başlattı. Uzun süredir faaliyet gösteren mevcut kafenin işletmesi, ihale ile yeni bir girişimciye devredildi. Ancak bazı öğrenciler, bu mekâna Türkiye’nin tanınmış bir kahve zincirinin açılacağı iddialarıyla protestolar başlattı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Üniversite yönetimi yaptığı açıklamada, yeni işletmenin herhangi bir kahve markasının iştiraki olmadığı ve değişimin öğrenciler için daha kaliteli hizmet sunma amacı taşıdığını açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, öğrenci protestolarının kampüsteki barış ortamını bozduğunu vurguladı. Açıklamada, “Üniversite, uluslararası standartlara uygun eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini” belirtti ve bu bağlamda protestolara katılan öğrencilere getirilen üç günlük kampüse giriş kısıtlaması ve başlatılan idari soruşturma duyuruldu.

PROTESTOLARIN TOPLUMDA YARATTIĞI ETKİ

Öğrencilerin protestoları ve üniversite yönetiminin açıklamaları, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Bazı öğrenciler, üniversite yönetiminin özel işletmelere alan açmasına tepki gösterirken, bazı kesimler de protestoların eğitim ortamını olumsuz etkilediğini savunuyor. Bu durum, üniversitenin öğrenci topluluğu içindeki görüş ayrılıklarını ve çekişmeleri bir kez daha gözler önüne serdi.