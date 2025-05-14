Boğaziçi’nde Protesto, 6 Tutuklandı

OLAYIN KONTROL ALTINA ALINMASI

Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’ın konuşmacı olduğu konferansı protesto ederken polislere saldırdığı iddia edilen 15 kişi, gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden 6’sı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kalan 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KONFERANS VE PROTESTO

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen ‘İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?’ başlıklı etkinliğe konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız’ı protesto amacıyla eylem düzenleyen gruptan 15 kişi, polisin müdahalesi sonrası gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

HAKİMLİĞE SEVK ve KARARLAR

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, “tutuklama” talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Burada yapılan sorgulama sonucunda, 15 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, yurtdışı yasağı konulan 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.