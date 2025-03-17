Boğaziçi, QS 2025’te 8 Alanda İlk 300’de

Sıralamadaki Başarılar

Boğaziçi Üniversitesi, 2025 QS Alan Bazlı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 8 alanda ilk 300, 17 alanda ise ilk 500 sıralarında yer alıyor. Üniversite, özellikle Sosyal Bilimler ve Yönetim alanında 225. sıraya, Mühendislik ve Teknoloji alanında ise 257. sıraya yükselmiş durumda. Bu durum, üniversitenin akademik sıralamalardaki yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.

Sosyal Bilimler ve Mühendislikte İlerleme

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Yönetim bölümü ile 2025 yılında 225. sıraya yerleşti. Önceki yıllarda 2023’te 310., 2024’te 253. sırada bulunan üniversite, üç yıl içerisinde toplam 85 sıra ilerleme kaydetti. Bunun yanı sıra, Mühendislik ve Teknoloji alanında ise 257. sıraya ulaşarak 16 sıra yükseliş elde etti. Bu alanda son üç yıl içinde toplamda 36 sıra yükseliş sağladı.

İlk 300’e Giren Alanlar

Boğaziçi Üniversitesi, toplam 8 alanda ilk 300’e girmeyi başardı. Bu alanlar ve sıralamaları şöyle: Turizm İşletmeciliği (51-100), Dilbilim (201-250), Tarih (201-250), İnşaat Mühendisliği (201-275), Bilgisayar Mühendisliği (251-300), Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (251-300), İşletme (251-300) ve Eğitim (251-300). Turizm İşletmeciliği’nde ilk 100’e girmesi, üniversitenin bu alandaki önemli başarısını gözler önüne seriyor.

İtibar Puanları ve Performans

Boğaziçi Üniversitesi, araştırma ve işveren itibarı göstergelerinde de yüksek puanlar aldı. Sosyal Bilimler ve Yönetim alanında akademik itibar puanı 68,7, işveren itibarı puanı ise 73,3 olarak belirlenmiş durumda. Bu veriler, üniversitenin akademik çevreler ve iş dünyasında sağlam bir konumda olduğunu kanıtlıyor.

Küresel Araştırmaya Katkı

Üniversitenin araştırma performansı ve uluslararası iş birlikleri de dikkat çekici. H-İndeksi ve Uluslararası Araştırma Ağı (IRN) göstergelerinde yüksek puanlara sahip. Özellikle Mühendislik ve Teknoloji alanında IRN puanı 51,6 olarak ölçüldü. Bu sonuç, üniversitenin küresel araştırma ağındaki etkinliğini ve katkısını ortaya koyuyor.