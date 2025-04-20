Boğaziçi Üniversitesi, Çin Dili Etkinliği Düzenledi

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ
İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Çin Dili Günü’nü kutlamak amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bu özel günde, Çinli sanatçıların katılımıyla düzenlenen etkinlikte geleneksel Çin kukla sanatı sergilendi.
GELENEKSEL SANAT BİR ARAYA GELDİ
Sergilenen kukla sanatı, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sundu. Katılımcılar, Çin kültürüne dair önemli unsurları yakından görme fırsatı buldu. Etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve kültürel paylaşımın önemini vurguladı.