Boğaziçi Üniversitesi’nde Cinayet İşlendi

ÖLÜM CİNAYETİ ŞOKU

Boğaziçi Üniversitesi’nde geçtiğimiz cumartesi akşamı gerçekleşen bir cinayet, pek çok kişi için yürek parçaladı. Üniversitenin Güney Kampüsü Yerleşkesi’ndeki kafeden çıkan bu olayda, Ayberk Kurtuluş, tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşı Hilal Özdemir’i silahla vurarak hayatına son verdi. Kurtuluş, daha sonra silahı kendine doğrultarak intihar etti. Olayı öğrenen sağlık ve güvenlik ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde, ne yazık ki Kurtuluş ve Özdemir’in yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler, çevrede detaylı bir inceleme başlattı. İlk tespitlere göre, Kurtuluş’un olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Kurtuluş ve Özdemir’in cansız bedenleri, olay sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Özellikle, Ayberk Kurtuluş’un Hilal’in yerini telefonundaki bir uygulama aracılığıyla bulduğu, öğle saatlerinde aralarında bir tartışma yaşandığı öğrenildi. Bu durum, yaşanan olayın arka planında nelerin döndüğüne dair önemli ipuçları sunmakta.