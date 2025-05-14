Boğaziçi Üniversitesi’nde Polisle Çatışma: 97 Gözaltı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE KONFERANS TEPKİSİ

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesinde Yıldız’a yönelik düzenlenen tepki yürüyüşünde, polis ekipleri kampüste güvenlik önemleri aldı. Saat 20.45 civarında Boğaziçi Üniversitesi’nin kuzey kampüsünde bir araya gelen grup, öğrenci kulübünün etkinliklerini engellemeye çalıştı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Polis ekipleri, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılara itaat etmeyen grup, polis ekiplerine saldırdı. Bu olaylar sırasında 13 emniyet mensubu hafif yaralandı. Yaşanan gerginlikte 39’u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.