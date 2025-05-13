Boğaziçi Üniversitesi’nde Protesto Gerçekleşti

GÖSTERİCİLER POLİSE SALDIRDI

Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’ın katıldığı konferansı protesto eden grup, polis ekiplerine saldırıda bulundu. Bu olay sonucunda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanırken, 97 kişi gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlıklı konferansa Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesinde Yıldız’a karşı bir tepki yürüyüşü düzenlendi ve bu esnada polis ekipleri kampuste güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRI VE GÖZALTILAR

Olaylar, saat 20.45 civarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde meydana geldi. Burada toplanan grup, öğrenci kulübünün etkinliklerini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, gruba dağılmaları yönünde uyarılar yaptı. Ancak bu uyarılara kulak asmayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Bu saldırı sonucunda 13 emniyet mensubu hafif yaralanırken, olaylar esnasında toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.